Pugilato, epilogo drammatico a Colleferro: Magnesi cede a pochi secondi dalla fine

Nell'incontro valido per la cintura Silver Wbc dei pesi Superpiuma, il campione in carica domina ma perde per kot nell'ultimo round contro il giapponese Rikiishi

Clamoroso a Colleferro. Michael Magnesi ha perso al termine di un match drammatico ieri a Colleferro contro il giapponese Masanori Rikiishi, nell’incontro valido per la cintura Silver Wbc dei pesi Superpiuma, praticamente la semifinale Mondiale del prestigioso titolo. Epilogo clamoroso e drammatico perchè il campione in carica Magnesi ha letteralmente dominato i primi otto round segnando evidentemente il volto dell’avversario che sembrava sul punto di cedere. E invece nelle ultime due riprese è accaduto l’incredibile: il pugile italiano è andato in difficoltà fisica ma soprattutto mentale e il giapponese ha preso fiducia. Tutto si è risolto in modo drammatico nell’ultimo round quando Rikiishi ha colpito forte e Magnesi è andato due volte al tappeto. A 25 secondi dalla fine l’arbitro ha fermato giustamente, ma forse in ritardo, il match e Magnesi ha perso per ko tecnico. L’epilogo peggiore per lui che come detto aveva condotto l’incontro benissimo quasi fino alla fine. Rialzarsi adesso sarà difficile ma Magnesi ha già dimostrato di saperlo fare.