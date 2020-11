Pugilato, confermato il Mondiale per Magnesi

Nonostante la pandemia e tutte le difficoltà ad essa legate, l’incontro di boxe dei pesi superpiuma valido per la cintura iridata IBO si terrà in Italia come annunciato nelle scorse settimane. Il match tra il fighter tricolore Michael Magnesi e il ruandese Patrick Kinigamazi avrà luogo presso il palazzetto dello sport di Fondi, in provincia di Latina, il prossimo 27 novembre. In realtà l’attesissimo incontro, che riporterà il pugilato che conta in Italia dopo oltre 11 anni, era in agenda per il 6 novembre. Malgrado le difficoltà organizzative a cui, anche a causa del susseguirsi dei Dpcm, avevano dovuto far fronte dalla BBT Promotion di Davide Buccioni e dalla A&B Events di Alessandra Branco, era tutto pronto. Ma proprio il Covid-19 aveva fermato Kinigamazi prima della partenza alla volta del Belpaese: positivo. Adesso il pugile ruandese è finalmente risultato negativo al tampone. Ne effettuerà un altro nei prossimi giorni come da protocollo, ma quel che è certo è che Magnesi il 27 novembre prossimo sarà sul ring per conquistare la cintura più ambita: quella iridata. Salvo ulteriori imprevisti l’imbattuto “Lonewolf” Magnesi, originario di Palestrina, cresciuto a Cave e residente a Civitavecchia, già campione italiano, campione del Mediterraneo IBF, campione intercontinentale IBO e campione internazionale WBC Silver, se la vedrà con l’avversario designato, che non conosce sconfitta dal 2012. In caso di nuovi problemi, è comunque già pronto un altro sfidante. A prescindere dal contendente, la preparazione da parte del pugile laziale prosegue a grandi ritmi. Con Magnesi che continua a dirsi pronto a coronare il sogno di salire sul tetto del mondo. Una eventuale vittoria che ha più volte affermato di voler dedicare al popolo italiano in questo periodo difficile. Main sponsor della serata all’insegna della noble art, patrocinata da Pro Loco e Comune di Fondi, la catena del Food&Beverage Le Cinéma Café. Realtà imprenditoriale nata proprio nella città pontina, e che da anni sostiene da vicino l’ascesa di Magnesi.