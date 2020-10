Pugilato, Christian Gasparri vince ancora e conquista la finale del Trofeo delle Cinture

Christian Gasparri vince ancora. Il giovane pugile tarquiniese si è imposto oggi pomeriggio a Civitavecchia e sarà sul ring della finale del Trofeo delle Cinture della categoria Superpiuma. Il pugile della Civitavecchia Boxe ha sconfitto ai punti l’avversario Sabato Sirica nella riunione “Pugni Popolari”.

“Un grazie alle persone che stavano al mio angolo del ring: mio zio angelo, mio padre Riccardo, mio fratello Stefano – le dichiarazioni a caldo dopo il match di Gasparri- Grazie a tutta la mia famiglia, siete speciali. Grazie amici miei per tutto il sostegno che mi avete dato mi avete dato una carica pazzesca…grazie ai miei amici di Tarquinia, grazie fratelli, un grazie immenso a tutta campo dell’oro mi siete stati vicino per tutta la preparazione mille volte grazie …grazie a mio fratello Diego al mio amico Pietro che lo faccio sempre nero quando sono in preparazione ma è sempre al mio fianco …grazie ai miei nonni a mia madre Marisa che mi ha sopportato tantissimo per la mia dieta, i nervosi e tutto il resto..grazie a tutto il team Pugilistica Grossetana Umberto Cavini che credono tanto in me e sopratutto sono anche dei grandi amici: grazie vi assicuro che ci prenderemo la cintura! Grazie al mio nutrizionista Lampredi grazie al mio fisioterapista Fabio…Grazie anche a chi non è potuto venire e mi a supportato sul canale boxe live di Valerio Sebbastiani

Grazie ancora, non ero da solo sul quadrato Campo dell’oro”