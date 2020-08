Pugilato: Christian Gasparri torna sul ring al teatro di Grosseto

Un ringraziamento sentito al Sindaco Alessando Giulivi e al Consigliere Comunale Gianni Moscherini per la vicinanza dimostrata

Ultime rifiniture di allenamento per il campione di Tarquinia Christian Gasparri (Team Conti Cavini) che venerdì sera tornerà nuovamente sul ring per sfidare, ai quarti di finale del torneo valevole per la cintura WBC, organizzata dal team Rossana Conti Cavini, Antonio Mennillo.

Una grande serata di sport per gli appassionati di pugilato e non solo che potranno seguire in diretta il guanto d’oro Tarquiniese a partire dalle ore 22.00 su Rai Sport.

Mesi difficili quelli appena trascorsi per il pugile cittadino impegnato nel post pandemia con una lunghissima serie di allenamenti per ritrovare la forma migliore.

Ultime rifiniture finalmente effettuate nella palestra cittadina ed è proprio per questo che vogliamo ringraziare pubblicamente il Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi e il consigliere comunale Gianni Moscherini che si è battuto da sempre al nostro fianco.

Grazie al loro impegno siamo tornati ad allenarci nella palestra, dove per Gasparri tutto è iniziato con la Cosmo Boxe guidata dal Presidente Bernardo Podda, con tutte le precauzioni dettate dall’emergenza Covid-19.

All’angolo di Christian ci saranno come sempre i tecnici Angelo e Riccardo Gasparri.

Siamo sicuri che sarà una bellissima manifestazione e siamo altrettanto convinti di trovare al nostro fianco l’affetto della Città di Tarquinia.