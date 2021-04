Pugilato, Branco torna sul ring

Il pugile civitavecchiese domenica combatterà in Tanzania in un match non titolato che segna il suo ritorno dopo 6 anni

E’ arrivato il grande momento del ritorno sul ring per Gianluca Branco. Il pugile civitavecchiese, che di anni ne ha 50, combatterà domenica, dopo circa 6 anni dall’ultimo incontro disputato. Non sarà un incontro titolato quello in programma nella più grande città della Tanzania, Dar Es Salaam. Branco incrocerà i guantoni con Luanja, un atleta locale, in un match dei pesi welter, sulla lunghezza delle dieci riprese, che sarà importante per lui per iniziare un nuovo percorso che si spera lo porterà a combattere per una cintura importante. Unica nota stonata il fatto che dovrà combattere per il Brasile perchè la Federazione Italiana gli ha negato il ritorno sul ring con il tricolore italiano per aver superato il limite d’età.