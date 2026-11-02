Pubblicato l’elenco dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te 2026” a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo. L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te 2026”, la misura nazionale di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy e a tutela della riservatezza dei dati personali dei cittadini, la graduatoria riporta esclusivamente il numero di protocollo dell’attestazione ISEE.

Per verificare in modo semplice e immediato la propria presenza in elenco, si consiglia di aprire il documento PDF pubblicato sull’Albo Pretorio e nella sezione dedicata del portale istituzionale, utilizzare la funzione “Trova/Ricerca” (accessibile anche tramite la combinazione di tasti Ctrl+F da computer o la lente d’ingrandimento da smartphone) e inserire il numero di protocollo riportato sulla propria attestazione ISEE.

I cittadini che risulteranno assegnatari del beneficio per la prima volta riceveranno apposita comunicazione da parte del Comune con le indicazioni per il ritiro della carta prepagata presso gli uffici postali abilitati. Per coloro che erano già beneficiari della misura nelle precedenti annualità e che risultano confermati nell’elenco 2026, l’importo verrà accreditato direttamente sulla carta già in loro possesso, senza necessità di recarsi alle Poste. Si ricorda che, per non perdere il contributo, è necessario effettuare almeno un primo pagamento con la carta entro le scadenze previste dal decreto ministeriale.

«Con la pubblicazione degli elenchi della Carta Dedicata a Te mettiamo a disposizione di tante famiglie della nostra città uno strumento concreto per fronteggiare le spese quotidiane – dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene –. In una fase storica in cui il carovita continua a pesare sui bilanci domestici, assicurare rapidità ed efficienza nell’accesso a queste misure è una priorità assoluta della nostra Amministrazione. Desidero ringraziare l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, per l’attenzione costante e la sensibilità con cui segue ogni iniziativa a tutela delle fasce più fragili della nostra comunità».

«Questo intervento rappresenta una boccata d’ossigeno per molti nuclei familiari del nostro territorio, offrendo un supporto diretto per beni essenziali come la spesa alimentare e la mobilità – aggiunge l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni –. L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno, accompagnando i cittadini con informazioni chiare e procedure accessibili. Rivolgo un sentito ringraziamento agli uffici dei Servizi Sociali per il grande lavoro svolto dietro le quinte: grazie alla professionalità e alla dedizione del personale comunale, siamo riusciti a completare con tempestività le verifiche e il consolidamento delle liste trasmesse dall’INPS, garantendo al contempo la massima tutela della privacy dei beneficiari».

L’elenco completo e tutte le informazioni di dettaglio sulle modalità di utilizzo della carta sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia. al link https://share.google/uiJUjnOsZwQxvVPOA.

Comune di Civitavecchia