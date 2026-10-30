Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato l’avviso per i voucher sociali natalizi 2026, buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore dei nuclei familiari residenti in condizione di disagio economico e sociale.

L’importo del buono varia in base alla composizione del nucleo: 50 euro per chi vive solo, 100 euro per i nuclei fino a due persone, 200 euro per i nuclei di tre o più. Il contributo viene accreditato direttamente sulla tessera sanitaria del richiedente ed è spendibile negli esercizi commerciali aderenti del territorio, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune.

Possono presentare domanda i nuclei residenti a Civitavecchia con un ISEE 2026 in corso di validità entro le soglie fissate dall’avviso, che vanno da 6.000 euro per una persona fino a 25.500 euro per i nuclei con più di otto componenti. I cittadini stranieri non comunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno valido.

Le domande si presentano dalle ore 8 di lunedì 2 novembre alle ore 13 di mercoledì 18 novembre, esclusivamente online, con SPID o CIE, attraverso il modulo dedicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune. https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=V_NATALIZI2026

L’inserimento in graduatoria non comporta l’automatico riconoscimento del beneficio: l’erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine delle graduatorie, con priorità a chi non percepisce altre forme di sostegno al reddito, ai nuclei più numerosi e a quelli con presenza di minori.

“Con i voucher natalizi vogliamo essere vicini alle famiglie che in questo periodo dell’anno fanno più fatica, garantendo un aiuto concreto per i bisogni essenziali — dichiara l’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni —. Ringrazio gli uffici dei Servizi sociali per il lavoro svolto, che ha permesso di pubblicare l’avviso in tempo utile per le festività. Invito chi ne ha diritto a presentare domanda nei termini, e chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione a rivolgersi ai nostri uffici.”