Roma Cruise Terminal comunica che il disciplinare di gara, allegati e la documentazione tecnica in merito alla realizzazione del nuovo Terminal Donato Bramante sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente, sul portale: https://romacruiseterminal.acquistitelematici.it/. Dunque per la realizzazione dell’opera pubblica (“una nuova struttura terminalistica per la gestione del polo crocieristico in concessione”, si legge sulla disciplinare di gara) ci siamo, per un appalto da quasi 7 milioni di euro, nello specifico 6.944.906,76 €, per l’esecuzione dei lavori di costruzione del “Nuovo Terminal Bramante” sull’antemurale Colombo nel porto di Civitavecchia. La data di pubblicazione è quella del 3 giugno, il termine ultimo per la presentazione della proposta è l’8 luglio alle 12.