Pubblicato bando per i buoni spesa, ecco tutto quello che c’è da sapere

E’ stato pubblicato il forma per la richiesta di accesso ai buoni spesa per il Comune di Civitavecchia. Di seguito, le istruzioni.

Buoni spesa – emergenza COVID-19

Cosa sono, a quanto ammontano

Il Governo ha stanziato dei fondi a favore dei Comuni per supportare, in via emergenziale, attraverso la concessione di buoni spesa, coloro che incontrano difficoltà nell’acquisto di generi alimentari a causa delle misure restrittive messe in atto per limitare la diffusione del contagio del COVID-19. La determinazione del buono varia a seconda dei componenti del nucleo familiare, così come indicato nello stato di famiglia anagrafico: 1 componente 150 euro, 2 componenti 300 euro, 3/4 componenti 400 euro, 5 e più componenti 500 euro

Requisiti

persone e famiglie in condizioni di gravi difficoltà economiche, residenti nel Comune di Civitavecchia, non già assegnatari di sostegno pubblico, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali non superiore ad Euro 2.000,00 alla data del 31/03/2020.

gli stranieri, residenti nel Comune di Civitavecchia, non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020.

E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare.

Come richiedere i buoni spesa

ONLINE

Compilando il modulo disponibile al link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19. In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online contattare i seguenti numeri: 0766/590764, 0766/590766, 0766/590793, 0766/590758, 0766/590777, 0766/590795, 0766/590779, 0766/590791, 0766/590798, 0766/590767 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì 6 aprile a mercoledì 8 aprile dalle ore 10,00 alle 12,00)

Cosa occorre comunicare

Compilando il modulo online occorre comunicare i propri dati anagrafici, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail, pec; è, inoltre richiesto di specificare la composizione del proprio nucleo familiare e di essere in possesso dei requisiti elencati alla voce “Requisiti”. Dovranno essere trasmessi unitamente al modulo copia del documento di identità del richiedente e per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità (Nel caso di impossibilità a presentare copia dei suddetti documenti occorre indicare nella domanda, nell’apposito spazio riservato: tipo di documento, numero, ente che ha provveduto al rilascio, data di emissione e scadenza).

Come e dove utilizzarli

Verrà pubblicato successivamente sul sito istituzionale del comune l’elenco degli esercizi commerciali aderenti allaconvenzione