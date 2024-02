Provincia “Porta d’Italia”, il 5 marzo la presentazione del progetto

Martedì 5 marzo alle ore 17:00, presso l’aula consiliare “Fausto Ceraolo”, il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, insieme al Prof. Enrico Michetti, illustreranno il progetto della nuova provincia denominata “Porta d’Italia”.

“La possibilità di realizzare la sesta provincia del Lazio – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – è un’opportunità da valutare con la massima attenzione, perché potrebbe rappresentare un vero punto di svolta per i territori interessati. In un recente comunicato stampa la maggioranza dei Sindaci delle città coinvolte hanno elencato i vantaggi di questa iniziativa, esprimendo la volontà di sottoporre all’attenzione dei rispettivi Consigli comunali la deliberazione per l’istituzione del nuovo ente. Prima di questo passaggio formale ritengo sia doveroso avere un confronto con i cittadini e con tutte le forze politiche locali. A tal proposito – ha concluso il Sindaco- invito tutti gli interessati a partecipare all’incontro del prossimo 5 marzo”.