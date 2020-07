Protesta Usb su Csp davanti al Pincio. Il Comune: “Non è nostra intenzione privatizzare servizi”

Una delegazione dei sindacati di base che protestava sotto Palazzo del Pincio è stata ricevuta dal consigliere Fabiana Attig alla presenza di personale del Sindaco. È stato ribadito che non è intenzione dell’amministrazione privatizzare alcun servizio di quelli in carico a Csp, che il piano industriale tuttora in fase di definizione non sarà portato in consiglio comunale senza il passaggio dovuto con tutte le organizzazioni sindacali. “È evidente che l’incontro già convocato per il 5 agosto andava in questa direzione”, fa sapere il Pincio in una nota.