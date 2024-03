Prosegue la protesta dei lavoratori Adsp, i sindacati: “Sit-in va avanti”

Riceviamo e pubblichiamo. La seconda giornata di sciopero indetta dalle OO.SS di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E UGL MARE per tutelare i lavoratori dell’AdSP MTCS nella vertenza in corso per la modifica unilaterale dell’accordo di secondo livello ha fatto registrare, così come la prima giornata, una massiccia partecipazione dei dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. La protesta continua anche domani con le stesse modalità indicate dalle organizzazioni sindacali. L’attenzione sulla vertenza sta prendendo un rilevo di carattere nazionale anche grazie al supporto di tutte le AdSP ed in particolare è prevista la proclamazione da parte dell’AdSP di Napoli e Salerno di uno sciopero di un’ora alla fine del turno di venerdì prossimo. FILTCGIL FITCISL UILTRASPORTI UGLMAREPORTI.