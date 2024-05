Proroga triennale del PalaGalli, scoppia il caso politico nella destra

La decisione presa in extremis dalla Giunta comunale, di allungare la gestione della Nc per altri tre anni ha fatto letteralmente imbufalire alcuni candidati al consiglio comunale della lista civica "Civitavecchia 2030", che ora meditano addirittura il disimpegno dalla campagna elettorale

La proroga della convenzione per la gestione dello Stadio del Nuoto rischia di diventare un vero caso politico interno alla coalizione di destra, quella di Fratelli d’Italia e Lega che sostiene il candidato sindaco Massimiliano Grasso. La decisione presa in extremis dalla Giunta comunale, di allungare la gestione della Nc per altri tre anni, quindi fino al 2028, quando la convenzione sarebbe scaduta a settembre del 2025, ha fatto letteralmente imbufalire alcuni candidati al consiglio comunale della lista civica “Civitavecchia 2030”, che ora meditano addirittura il disimpegno dalla campagna elettorale.

Un atto che è passato all’unanimità, a tre sole settimane dal voto e che ha una “anomalia” nella sua premessa. Quando si apprende del “mea culpa” dell’amministrazione comunale, la quale ammette che le richieste del gestore di rinegoziare la convenzione (la prima istanza risale addirittura al 2020), erano “rimaste immotivatamente inevase”. Chi ha ignorato quelle richieste e perché? E come mai la Giunta si è decisa solo adesso, ad un passo dal voto delle comunali?