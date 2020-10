Promozione, derby del riscatto fra Tolfa e Csl. Santa Marinella alla prova del Canale Monterano

Seconda giornata del campionato di Promozione con occhi puntati alle 15,30 alla Cavaccia con il derby fra Tolfa e Csl Soccer. Entrambe le squadre hanno perso nella prima giornata di campionato ma i collinari, al contrario dei civitavecchiesi, sono anche già usciti dalla Coppa Italia e davanti al proprio pubblico, visto che lo Scoponi sarà intulizzabile per tutto Ottobre per via dei lavori, vorranno cercare con forza il primo successo. Csl che si presenta non al meglio delle proprie forze per via dell’infortunio di D’Orinzi costretto a restare a lungo lontano dal campo.

Prova della verità all 11 infine per il Santa Marinella che dopo le prime ottime uscite che hanno portato alle vittorie in Coppa Italia e campionato, sarà di scena sul campo del Canale Monterano, che in Coppa ha eliminato il Tolfa e sette giorni fa ha battuto al Tamagnini la Csl. Per Paraschiv e compagni la possibilità di misurarsi contro una delle favorite per la vittoria del campionato e capire quale può essere la loro dimensione in questo torneo.