Promozione, caccia ai tre punti per Cerveteri, Tolfa e Santa Marinella

Sfida delicata per gli etruschi in casa del Ronciglione. Impegni casalinghi sulla carta più semplici per i santamarinllesi e collinari

Quinta giornata di andata di Promozione in programma domani con in palio tre punti importanti per dare una svolta decisa verso la parte alta della classifica per il Città del Cerveteri, Santa Marinella e Tolfa.

Dopo il turno di riposo gli etruschi riprendono il proprio percorso con la sfida alle 11 sul campo del Ronciglione United, secondo in classifica, che li precede di due lunghezze.

Ad un punto dai viterbesi si trova invece il Santa Marinella 1947 che alle 11 ospiterà il Castel S. Elia L. Graziosi, ultimo con ancora zero punti.

Voglia di riscatto infine per il Tolfa che ha iniziato il campionato non al meglio e dopo quattro gare si trova all’ottavo posto con cinque punti. Collinari che cercheranno la vittoria che manca dalla seconda giornata alle 15,30 allo “Scoponi” contro il Canale Monterano Calcio, anch’esso ultimo con zero punti.