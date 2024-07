“Promosse diverse iniziative per l’aggregazione delle persone anziane”

“Oggi, 28 luglio, ricorre la IV Giornata mondiale dei nonni e degli anziani e anche il Comune di Civitavecchia sceglie di stare al loro fianco con delle significative proposte. Il periodo estivo, ed in particolare il mese di agosto, spesso rappresenta per gli anziani un momento in cui si è soggetti ad una maggiore solitudine dovuta sia ad una minore interazione con i propri familiari sia, in misura maggiore, alla mancanza di una rete parentale.

Per questa ragione, l’Amministrazione Comunale ha pensato di promuovere alcune iniziative e interventi per la socializzazione e l’aggregazione delle persone anziane, destinate a rafforzare i processi di inclusione e a migliorare la loro qualità di vita.

È un’opportunità che nasce da un’idea dell’Assessore Antonella Maucioni coadiuvata da tutto il settore dei Servizi sociali della nostra Città. Insieme sono riusciti ad avvalersi della collaborazione di tanti soggetti: i Centri Anziani APS Mons. Chenis, Giuseppa Ledda e Anna Magnani, la Croce Rossa Italiana, la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa sociale AGA. A tutti loro il mio sincero ringraziamento per aver reso possibile questo agosto all’insegna della compagnia e dell’amicizia. Insieme si può”. Lo dichiara il sindaco Marco Piendibene.