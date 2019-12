Progetto Fiumaretta, l’ok la vigilia di Natale. In arrivo 12 milioni

Il semaforo verde definitivo per il progetto di Fiumaretta, l’oramai famoso Welcome center, è arrivato in Giunta comunale il 24 dicembre scorso. “Civitavecchia in progress”, la denominazione del progetto, è finalmente pronto a prendere quota sotto lo schema del piano di valorizzazione immobiliare. Ok anche da parte della Sgr, la società per la gestione del risparmio, nello specifico la Namira Spa, alle “modifiche non sostanziali di adeguamento funzionale richieste dal MIBAC”. Da fonti vicine al Pincio sembrerebbero passate anche altre disposizioni, per esempio quelle che imporranno all’investitore di non andare oltre i trentaquattro negozi nel centro commerciale e di far transitare i croceristi all’interno della struttura soltanto nella fase di reimbarco sulla nave. Ma quanto incasserà il Comune per questa operazione? Dodici milioni di euro tondi tondi. Un milione e ottocento mila è l’acconto che verrà depositato nelle casse del Pincio a stretto giro, un ulteriore milione e duecento mila euro la quota restante per il primo anno di convenzione. Per il secondo e terzo anno verrà erogata una quota pari a tre milioni, il quarto e quinto anno di un milione e mezzo. Andrà nel fondo immobiliare anche il compendio di via Pecorelli, un progetto che prevede la realizzazione di un immobile da destinare a servizi pubblici o di pubblica utilità.

