“Progetto del Comune sulla bretella autostradale è scellerato e totalmente inutile”

Riceviamo e pubblichiamo. La decisione della maggioranza e del Sindaco di andare avanti sul progetto del nuovo Svincolo autostradale a Santa Lucia, confermata con l’avvio dei carotaggi per i saggi geologici di questa settimana e confermata anche al recente Consiglio comunale, è totalmente assurda e sbagliata sia nel metodo che nel merito, e va combattuta e scongiurata da tutte le forze politiche cittadine e dalla cittadinanza tutta. Nel metodo, perché nonostante la mozione votata lo scorso maggio in consiglio comunale all’unanimità, con cui l’Amministrazione si impegnava a valutare seriamente la proposta alternativa del Comitato cittadino (volta a utilizzare per lo stesso scopo la già esistente bretella Civitavecchia/Porto, completandola) e si impegnava anche a convocare un tavolo tecnico, gli abitanti di Santa Lucia di nuovo senza alcun preavviso si sono trovati la mattina le trivelle e i mezzi per i carotaggi sulle strade e sulle aree private del quartiere, in barba alla trasparenza e alla comunicazione ai cittadini, con il conseguente sconcerto e la paura

per quanto stava accadendo!

Ma ancora di più nel merito, questo progetto è scellerato e totalmente inutile, poiché evidentemente si preferisce distruggere e sventrare un quartiere votato al verde ed alla natura, piuttosto che utilizzare la comoda variante proposta, rinunciando tra l’altro a risolvere definitivamente il problema degli Ncc in città, tema oggi di sentita attualità e che evidentemente solo a chiacchiere si intende risolvere. Infatti, il Comitato dei residenti non si è limitato ad opporsi a questa cementificazione e distruzione degli ambienti naturali, ma ha proposto una validissima alternativa che consegue gli stessi obiettivi senza però danni all’ambiente e senza gli odiosi espropri delle proprietà private : di fatto ci sarebbe solo da completare la “bretella” esistente, quasi inutilizzata e che è costata milioni di euro di soldi pubblici, la quale sta a pochissima distanza dai nuovi alberghi ed edifici che si vorrebbero fare in ex area Italcementi a suon di milioni. Basta terminare ed aprire la parte attualmente chiusa e che passa dietro il vecchio cimitero, e l’accesso dentro il Porto è immediato!

Se anche si volesse accorpare la viabilità verso il porto con un collegamento col nuovo quartiere Italcementi (dal consiglio comunale si è capito che i finanziamenti verranno uniti e che questo adesso sarebbe lo scopo principale dello svincolo) è sufficiente realizzare una rampa di collegamento dalla bretella a Via Pacinotti, o prima ancora dalla bretella con la Mediana, ed anche quel raccordo sarebbe realizzato, senza distruggere non solo l’intero quartiere Santa Lucia con gli espropri, il traffico e lo smog, ma evitando anche l’impatto che ricadrà inevitabilmente sugli abitanti della Braccianese, dal Cimitero Nuovo fino alla rotonda dei Vigili del Fuoco, a causa dell’incremento del traffico extracittadino. Non c’è un solo motivo, né tecnico né politico, per questo non voler prendere in considerazione questa

alternativa : il finanziamento ottenuto dal Ministero di 11 milioni di Euro per un miglior collegamento A12-Porto non recava l’indicazione di alcun tracciato : è stata la attuale Amministrazione comunale, nel 2025, a modificare l’iniziale indicazione di un tunnel sotto Via Terme di Traiano per inventare di sana pianta il devastante tracciato attuale, e quindi come lo ha fatto già una volta può cambiarlo ancora, salvaguardando comunque l’ambito collegamento con l’area Italcementi e il relativo finanziamento.

Tra l’altro, data la sicura opposizione nelle sedi di giustizia da parte dei cittadini senza risparmio di mezzi, la possibilità che questo nuovo svincolo non si realizzi mai (e che quindi il finanziamento si perda davvero) è forte, mentre nessuno si opporrebbe mai al completamento di una bretella che è nata proprio per questo e che non passa né accanto alle case né in mezzo al verde. E che risolverebbe ancor meglio tutti i problemi del traffico, di mezzi pesanti e di Ncc. Noi siamo al fianco dei cittadini di Santa Lucia contro questo progetto scellerato e inutile, e la domanda è: perché non si vuole prendere in considerazione la ragionevole alternativa proposta, quali sono i veri motivi?? Addirittura nell’ultimo Consiglio, nell’approvare le migliaia di metri cubi di nuove edificazioni nel piano integrato della Braccianese Claudia bassa, si diceva che questa nuova strada era

strategica…quindi perché prima si dovrebbe fare la strada e poi forse il quartiere che questa deve servire, cioè tutto il contrario, come se l’obiettivo finale fosse proprio realizzare la strada stessa?? Noi sin da ora assicuriamo che laddove dovessimo andare alla guida della città alle prossime elezioni, lo stesso verrà abbandonato per diverse e meno impattanti soluzioni che, a differenza di quanto dicono gli attuali amministratori, sono più che possibili.

GIANCARLO FRASCARELLI Consigliere comunale fdi