Progetto degli stabili di via XVI Settembre, il cantiere aperto entro un mese

Dovrebbero iniziare entro un mese i lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina di via XVI Settembre. Si parla delle due palazzine che dovranno essere abbattute e ricostruite da capo dall’Ater Civitavecchia, grazie ai fondi del Pnrr. L’appalto è da 6 milioni di euro e sarebbe pronto a partire dopo la firma della convenzione con il Comune. La durata delle ristrutturazioni dovrebbe essere di massimo due anni, le famiglie, circa una trentina, sono state “temporaneamente” collocate in alloggi popolari e alberghi dislocati in città.