È stato presentato il progetto Blue Med Academy Network, un hub formativo dedicato alle professioni del mare, della portualità, della logistica, del trasporto marittimo e della crocieristica. A fare gli onori di casa nella sala conferenze dell’ Adsp è stato il presidente Raffaele Latrofa che ha parlato di opportunità importante per i tanti ragazzi del territorio.
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Progetto Blue Med Academy Network, Latrofa: “Opportunità importante per i ragazzi”
Si tratta di un hub formativo dedicato alle professioni del mare, della portualità, della logistica, del trasporto marittimo e della crocieristica.