“Profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Santu, ha contribuito allo sviluppo del nostro porto”

«Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Santu, figura conosciuta e stimata a Civitavecchia, che ha dedicato una parte importante della propria vita professionale allo sviluppo del nostro porto, partecipando attivamente, come responsabile di cantiere, alla realizzazione di alcune delle più importanti opere marittime degli ultimi decenni. Un impegno che ha affiancato a quello civile e politico, ricoprendo per due volte la carica di consigliere comunale.

Pur non avendo avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente, desidero ricordarne il contributo alla crescita dello scalo e della città. Alla figlia Claudia, per diversi anni dipendente della PAS, e a tutti i familiari rivolgo le più sentite condoglianze, a nome mio, del Segretario Generale Fabrizio Urbani e di tutta l’Autorità di Sistema Portuale e della PAS». Lo afferma Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.