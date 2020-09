Processo Vannini, la difesa: “Il colpevole è Antonio Ciontoli”

"Ha commesso una cosa molto grave, ma non voleva che Marco Vannini morisse", ha dichiarato il legale. Alla scorsa udienza il pg Vincenzo Saveriano aveva chiesto di condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di reclusione per omicidio volontario. Miroli ha chiesto di assolvere i familiari di Ciontoli. Per l'avvocato difensore, i due figli di Ciontoli, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo, non avevano consapevolezza della situazione

La difesa torna a chiedere l’omicidio colposo per il capofamiglia. Nuovo capitolo nel caso legato all’omicidio Vannini. L’avvocato difensore Andrea Miroli ha chiesto di ripristinare la condanna a 5 anni di reclusione nei confronti di Antonio Ciontoli per omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente. “Ha commesso una cosa molto grave, ma non voleva che Marco Vannini morisse”, ha dichiarato il legale. Alla scorsa udienza il pg Vincenzo Saveriano aveva chiesto di condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di reclusione per omicidio volontario. Miroli ha chiesto di assolvere i familiari di Ciontoli. Per l’avvocato difensore, i due figli di Ciontoli, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo, non avevano consapevolezza della situazione.