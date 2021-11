Processo Gagliardini, ennesimo rinvio dell’udienza: spauracchio prescrizione dietro l’angolo

Ora si tornerà in aula il prossimo 2 dicembre, data nella quale sarebbe dovuta iniziare la discussione finale, con le arringhe della parte civile e le difese pronte per la data successiva, quella del 16 dicembre, dove sarebbe dovuta arrivare la sentenza

Di nuovo un rinvio per ciò che riguarda il processo Flavio Gagliardini, il calciatore civitavecchiese all’epoca 35enne che perse la vita sul campo a causa di un malore improvviso. Ieri infatti è arrivato un altro aggiornamento del dibattito. Motivo? L’astensione dei procuratori onorari. Ora si tornerà in aula il prossimo 2 dicembre, data nella quale sarebbe dovuta iniziare la discussione finale, con le arringhe della parte civile e le difese pronte per la data successiva, quella del 16 dicembre, dove sarebbe dovuta arrivare la sentenza. Insomma, il rischio della prescrizione a questo punto è concreto, la morte di Gagliardini risale al 27 ottobre del 2015).