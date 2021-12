Processo concorso Allumiere, pronti via e subito rinvio a maggio

Si sono aggiunte altre cinque integrazioni probatorie che hanno consentito alla difesa, nella fatti specie all'avvocato Andrea Miroli, di prendere tempo, in modo da visionare in modo approfondito i nuovi documenti. Da qui il rinvio al 5 maggio 2022

Si è svolta ieri la prima udienza legata al concorsone di Allumiere, quella che vedeva fra i banchi degli imputati il solo Andrea Mori, presidente della Commissione d’Esame. Si sono aggiunte altre cinque integrazioni probatorie che hanno consentito alla difesa, nella fatti specie all’avvocato Andrea Miroli, di prendere tempo, in modo da visionare in modo approfondito i nuovi documenti. Da qui il rinvio al 5 maggio 2022, con la difesa che ha presentato una lista testi di ben 56 persone, molte delle quali corrispondenti ai candidati del concorso. Conferma per il Comune di Allumiere che si è costituto parte civile, con il sindaco Antonio Pasquini che, va ricordato, figura fra gli indagati dell’inchiesta condotta dai Carabinieri.