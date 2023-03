Processione del Cristo Morto, ripartono i preparativi

Ripartono i motori della Processione del Cristo Morto. Gli organizzatori come ogni anno prima del Covid hanno diramato una comunicazione per i dettagli di questo speciale evento religioso.

“Quest’anno finalmente senza alcuna precauzione legata al periodo pandemico sono ad annunciare che da oggi lunedì 13 Marzo iniziamo le iscrizioni per partecipare, nei diversi ruoli, alla tradizionale “Rievocazione dei Misteri” con la storica Processione del Cristo Morto, che avrà luogo la sera del Venerdì Santo, 07 Aprile 2023 a partire dalle ore 20,30” ha dichiarato il priore dell’Arciconfraternita del Gonfalone Remo Barletta .

Torneremo ad avere una processione secondo le antiche consuetudini senza alcuna limitazione nei partecipanti e nell’organizzazione. Quest’anno torneranno, finalmente, anche i Misteretti che con la loro presenza raccontano ai bambini, alle bambine ed agli adolescenti la più antica tradizione della nostra città e tutti i quadri potranno svolgersi secondo la tradizione.

Sarà possibile dare la propria adesione secondo i seguenti orari dal 13 marzo al 24 marzo dal Lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e dal 27 marzo al 5 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 , presso la Chiesa della Stella.

Coloro che volessero essere accreditati per servizi fotografici e riprese video all’interno del Corteo, sono invitati ad iscriversi, con le stesse modalità di cui sopra.

Anche quest’anno, nell’intento di avvicinare sempre di più la sacra manifestazione ai nostri concittadini, accogliamo (nel limite dei posti disponibili) coloro che vogliono prestarsi quali assistenti al corteo e che coadiuveranno i confratelli e le consorelle nello svolgimento della processione, anch’essi dovranno iscriversi attraverso le modalità sopradescritte.

Un appello particolare a tutti i civitavecchiesi perché contribuiscano all’allestimento della tradizionale e storica rappresentazione con offerte in denaro che possono essere fatte direttamente presso la Chiesa della Stella, negli orari suddetti, oppure sul C/C presso la Banca Prossima C/C n. 1000/70768 (cod. IBAN: IT18H0665901600100000070768), intestati all’Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia, ovvero presso le persone incaricate che, munite di lettera d’incarico, rilasceranno specifica ricevuta per l’importo offerto. In più quest’anno in alcuni esercizi commerciali saranno presenti dei salvadanai dedicati alla processione del Venerdì Santo 2023 in cui sarà possibile lasciare un’offerta del tutto anonima.

Confido che anche quest’anno la corale e generosa partecipazione di tutti i concittadini renda possibile il perpetuarsi della più antica tradizione cittadina”.