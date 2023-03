Processione del Cristo Morto, ecco il percorso del corteo di Venerdì Santo

E’ stato ufficializzato il percorso della Processione del Cristo Morto che avrà luogo la sera di Venerdì Santo, il 7 aprile, e sarà la prima secondo tradizione dopo il complicato triennio della pandemia. Dalla Chiesa della Stella il corteo percorrerà Via Trieste, Via Stendhal, Corso Marconi, Piazza Vittorio Emanuele, Largo Cavour, Largo Plebiscito, Via Battisti, Via Cialdi, Via Crispi, Corso Centocelle, Largo d’Ardia, Viale Baccelli, Via Annovazzi, Via Buonarroti e poi di nuovo Corso Centocelle, Largo Plebiscito, Largo Cavour, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Marconi, Via Stendhal, Via Trieste, con rientro alla Chiesa della Stella. L’Arciconfraternita chiede poi aiuto ai civitavecchiesi per sostenere le spese di organizzazione della più antica tradizione cittadina. Contributi possono essere versati tramite bonifico bancario al seguente codice Iban: IT71D0306909606100000070768. Da quest’anno è possibile anche lasciare offerte in appositi contenitori che si troveranno presso i seguenti esercizi commerciali: calzature la Moderna, Pizzeria Margherita, Nocchia, Materiale elettrico Corrada, Fioraio Arte Flora di De Mutis, Calzature Guerrucci, Abbigliamento Bambino Disney, Tabaccheria di via Carducci e Alimentari Sacconi di via Carducci.