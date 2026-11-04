Problemi tecnici alla rete idrica, Bagni della Ficoncella chiusi al pubblico

"La struttura è stata temporaneamente chiusa al pubblico per consentire i necessari interventi di ripristino", fa sapere Csp

Riceviamo e pubblichiamo. Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. informa tutti gli utenti dei Bagni della Ficoncella che, a causa di improvvisi problemi tecnici riscontrati sulla rete idrica, la struttura è stata temporaneamente chiusa al pubblico per consentire i necessari interventi di ripristino.

I tecnici sono già al lavoro per risolvere l’inconveniente nel più breve tempo possibile e garantire la piena sicurezza e funzionalità dell’impianto.

Sarà nostra cura avvisare tempestivamente la cittadinanza e gli utenti della riapertura della struttura non appena il guasto sarà stato riparato. Ci scusiamo per il momentaneo disagio.

Civitavecchia Servizi Pubblici