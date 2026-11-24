Riceviamo e pubblichiamo. «Se fosse confermato che, nonostante la riapertura annunciata oggi, l’acqua continua a stentare ad arrivare nelle vasche della Ficoncella, chiedo che il Sindaco rassegni immediatamente le proprie dimissioni. E sia chiaro il motivo: non per un singolo guasto tecnico, ma per il susseguirsi di rassicurazioni disattese dopo gli impegni assunti in Consiglio comunale e per una gestione amministrativa che ritengo profondamente non adeguata per la Città.

Intervengo sulle criticità degli ultimi giorni legate alla chiusura e alla gestione dell’impianto termale cittadino perché giudico politicamente inaccettabile quanto sta accadendo. La vicenda della Ficoncella rappresenta l’ennesima conferma di un metodo amministrativo caratterizzato, a mio avviso, da improvvisazione e approssimazione, con ricadute negative sull’immagine di Civitavecchia, sull’indotto legato al turismo termale e sui servizi destinati ai residenti.

Per giorni l’Amministrazione ha fornito rassicurazioni e giustificazioni tecniche, con il Sindaco che si è speso personalmente in aula prospettando una soluzione rapida e definitiva al problema. Oggi assistiamo invece al tentativo di voltare pagina con una riapertura che, stando alle prime segnalazioni, rischia di rivelarsi soltanto una misura di facciata, smentita dalle condizioni reali delle vasche che continuano a non riempirsi adeguatamente.

So bene che gli imprevisti tecnici possono verificarsi e vanno affrontati con serietà. Ciò che considero politicamente e istituzionalmente inaccettabile è l’atteggiamento di chi si presenta in aula consiliare garantendo soluzioni certe e immediate, salvo poi essere smentito dai fatti poche ore dopo, mentre i disagi per la comunità continuano ad accumularsi senza che nessuno se ne assuma la responsabilità politica.

Un atteggiamento che, a mio giudizio, è apparso poco leale sul piano istituzionale anche nella seduta di ieri sera: era infatti prevista la discussione di una mia interrogazione proprio sulla Ficoncella, un tema di stretta attualità che avrebbe meritato di essere affrontato subito, anche prolungando i lavori consiliari. Invece, dopo un’interlocuzione tra il Sindaco e il dirigente, ci è stato chiesto di chiudere la seduta alle ore 19:00. Alla luce di quanto sta emergendo oggi, viene legittimamente da pensare che si sia preferito rinviare il confronto proprio per evitare di discutere in aula delle criticità legate alla riapertura odierna.

La Ficoncella è un bene prezioso per Civitavecchia e merita rispetto, trasparenza e chiarezza. Non possiamo permettere che si continui a svuotare di credibilità il Consiglio comunale con annunci che non trovano riscontro nella realtà o eludendo il confronto in aula: chi ha scelto questa linea amministrativa ne tragga le dovute conseguenze per semplice rispetto delle istituzioni

Giancarlo Frascarelli consigliere comunale