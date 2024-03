Pro Loco: “Domenica la dimostrazione della preparazione delle pizze di Pasqua”

"Oltre alla descrizione degli ingredienti si parlerà dell’origine storica, di poesie e racconti popolari, nonché del percorso promosso dalla Condotta locale di Slow Food per l’inserimento nel paniere dell’Arca del Gusto. Il tutto sotto la supervisione della Lady Chef Patrizia Manunza", afferma la presidente Maria Cristina Ciaffi

Ancora una iniziativa della Pro Loco cittadina nell’ambito del progetto di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali di Civitavecchia intrapreso per promuovere le specificità territoriali connesse al patrimonio agroalimentare della città. Dopo gli eventi di settembre scorso, che ha visto protagonista la zuppa di pesce civitavecchiese, e de “Le Biscuttine de Natale (la narrazione popolare de Ci’tavecchia)” svoltasi nello scorso dicembre, è ora la volta della Pizza di Pasqua civitavecchiese.

“Come quella dei biscottini anche la tradizione della Pizza di Pasqua è molto radicata nella nostra città – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Anche in questo caso la testimonianza più importante viene dai quadernetti delle ricette tramandate da una generazione all’altra e gelosamente custodite, con diverse varianti legate soprattutto all’uso degli ingredienti alcolici. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare risalto ad

un’altra preparazione tipica della nostra Comunità.”.

L’appuntamento è per domenica 10 dalle ore 17.00 presso il ristorante Dolce & Salato in piazza Fratti, 8, dove si svolgerà la dimostrazione dal vivo della preparazione delle pizze, con l’assaggio e valutazione finale da parte del pubblico. Oltre alla descrizione degli ingredienti si parlerà dell’origine storica, di poesie e racconti popolari, nonché del percorso promosso dalla Condotta locale di Slow Food per l’inserimento nel paniere dell’Arca del Gusto. Il tutto sotto la supervisione della Lady Chef Patrizia Manunza. La presidente Maria Cristina Ciaffi.