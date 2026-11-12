La Nautilus Civitavecchia ha centrato la prima gioia stagionale in serie A1 battendo la Vela Nuoto Ancona per 16-13. Protagonista della gara è stata Venere Tortora che ha realizzato un poker di reti, segnando nei momenti decisivi del match.

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“Ce lo meritiamo – afferma il capitano della Nautilus – sono contenta soprattutto per le ragazze, per il sacrificio che stiamo mettendo nel lavoro quotidiano. Dobbiamo ancora crescere ma in questa partita si è vista proprio la voglia di vincere della squadra. Siamo partite malissimo ma ci siamo riprese e non abbiamo mai mollato. L’Ancona ci ha messo in difficoltà ma noi abbiamo dimostrato che giocando da squadra possiamo vincere”.