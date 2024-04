Una domenica che è un vero e proprio antipasto della bella stagione. Ieri tanti cittadini e turisti si sono riversati sulle spiagge del litorale per gustarsi il primo sole e i primi bagni. Pochi quest’ultimi per la verità, visto che l’acqua è ovviamente ancora molto fredda. Ma qualche coraggioso ha compiuto l’impresa. Arenili affollati sia a Santa Marinella, soprattutto in passeggiata, sia a Santa Severa, con la spiaggia del Castello tra le preferite.