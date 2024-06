Ancora non ci sono dati ufficiali, ma le indicazioni che arrivano dai seggi presentano questo scenario: Massimiliano Grasso, di Fratelli d’Italia e Lega, è nettamente avanti. Dietro, è bagarre per andare al ballottaggio con Marco Piendibene del centrosinistra avanti al civico Paolo Poletti. Fuori dai giochi il pentastellato Enzo D’Antò, mentre Roberta Galletta vincerebbe il derby degli under dog con Vittorio Petrelli.