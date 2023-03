Prima il bilancio poi rimpasto e nuovo presidente del consiglio comunale

Lunedì e mercoledì si terranno i consigli comunali per approvare il bilancio di previsione. Passaggio importante, che precede un altro step cruciale per l’amministrazione comunale, il riassetto della giunta. Due le caselle che dovrebbero cambiare, fuori Roberto D’Ottavio e Cinzia Napoli, rispettivamente lavori pubblici e servizi sociali, dentro Matteo Iacomelli e Deborah Zacchei. Ma si profilano cambi anche in chiave presidenza del consiglio comunale dove Emanuela Mari è in uscita, dopo l’elezione in Regione Lazio. Sarebbero in quattro giocarsela per la successione: Raffaele Cacciapuoti e Giancarlo Frascarelli di Fratelli d’Italia, Daniele Perello del Gruppo misto e Mirko Mecozzi della Lista Tedesco.