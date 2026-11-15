Prevenzione e salute, screening e informazione: iniziativa congiunta di ADICIV e Asl

La prevenzione al centro dell’iniziativa promossa dall’associazione ADICIV insieme alla Asl. Tra le attività, uno screening diabetologico per valutare il rischio di sviluppare la malattia, con la possibilità di ricevere subito una consulenza specialistica in caso di rischio elevato.
Allestite anche postazioni informative sull’obesità infantile, sulle vaccinazioni e sulla prevenzione degli incidenti stradali e domestici negli ambienti di vita e di lavoro. Distribuiti, inoltre, i kit per lo screening del tumore del colon.
Un’iniziativa articolata che ha messo al centro informazione, prevenzione e attenzione alla salute dei cittadini.