Prevenzione dei tumori al seno, “In the clauds” presenta le sue borse colorate

Un progetto che punta a sensibilizzare le donne sulla prevenzione dei tumori al seno. L’associazione «In the clauds» presenta un’iniziativa davvero importante, in collaborazione con il dottor Pietro Zaccagnino. Mercoledì prossimo si terrà una conferenza stampa all’aula Pucci del Comune. L’obiettivo dell’associazione è quello di sostenere la ricerca scientifica per la cura del tumore al seno e trovare un modo per aiutare le giovani donne ad avere una diagnosi precoce. L’iniziativa presenta delle borse colorate che sostituiscono le classiche sacche che vanno a coprire i drenaggi per donne che sono state appena operate. “Claudia è il denominatore comune per la nascita della nostra associazione – spiega il presidente di In the clauds Tiziano Leonardi – questa iniziativa mira a sensibilizzare le giovani donne a fare lo screening. ringraziamo Stefano Addei per aver donato i tessuti, la mamma di Claudia e tante altre volontarie che si sono prodigate alla cucitura e la LogiPort per averle igienizzate. Oltre al dottor Tarantino che ha messo a disposizione i locali”. “E’ fondamentale che ognuna di noi ogni anno faccia una ecografia e una mammografia, perlomeno a partire dai 38/40 anni”, sottolinea Germana Zappi, volontaria e collaboratrice dell’associazione.