Presidio degli inquilini della palazzina di via XVI Settembre: “Cambiare il progetto”

Ieri sera gli inquilini della palazzina “sfollata” di via XVI Settembre si sono riuniti sotto allo stabile come segno di protesta contro l’Ater Civitavecchia, proprietario del palazzo stesso. Presenti anche i consiglieri comunali del Pd Marco Piendibene e Patrizio Scilipoti, quello di Forza Italia Massimo Boschini e il segretario dem Piero Alessi con la presidente del partito, Paola Rita Stella. Il comitato inquilini chiede una modifica del progetto originario, che prevede la demolizione e la ricostruzione da zero. I residenti invece avanzano l’ipotesi di una semplice ristrutturazione del palazzo, “in modo da accorciare i tempi per rientrare finalmente nelle nostre case”. Il Comune invece redigerà una mozione da far approvare in consiglio comunale.