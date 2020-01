Presidenza di Csp e Cda, ecco i nomi in lizza per una poltrona che scotta

L’inizio del nuovo anno sarà decisivo per capire quali saranno i volti nuovi che guideranno la Csp, la Civitavecchia Servizi Pubblici, si spera, fuori dalla melma della crisi. Fra i nomi in lizza per ricoprire uno dei tre incarichi all’interno del Consiglio di amministrazione, ci sarebbe quello di Cinzia Marzoli, di Cerveteri, iscritta all’albo dei commercialisti e dei revisori contabili. A quanto pare, persona vicina al senatore della Lega Claudio Durigon. Attenzione però alle candidature locali perché Fratelli d’Italia punta sull’avvocato Francesco Serpa, uno che avrebbe rinunciato a fare il consigliere comunale proprio per rendersi “libero” per un incarico di questo tipo (anche se per qualcuno resta ancora incompatibile). Da un legale all’altro, perché in partita c’è anche l’avvocato Leonardo Roscioni. Lui ha già fatto l’assessore all’ambiente, ai tempi in cui Gianni Moscherini era sindaco, e programmato nel 2011 (su tre quartieri) l’avvio della raccolta differenziata, uno dei temi cruciali del momento. Roscioni avrebbe l’appoggio dell’intero gruppo consigliare della Lega. Occhio però anche alla proposta civica, l’architetto Mirko Cerrone, gradito alla Lista Tedesco che fa capo al consigliere comunale Mirko Mecozzi.

Sponsorizzato da