Ieri, presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare (Rm), ha avuto luogo la consegna del nuovo elicottero della linea di volo PH-139D alla Sezione Aerea Guardia di Finanza di Pomezia (Pratica di Mare). L’elicottero è stato acquisito dal Corpo nell’ambito di un più ampio piano di ammodernamento della propria flotta aerea recentemente avviato. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti il Comandante Regionale Lazio Gen. D. Michele Carbone, il Comandante del Centro di Aviazione, Gen. B. Joselito Minuto, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, Col. t.ISSMI pil. Armando Franza ed il Comandante della Sezione Aerea, Magg. Salvatore Ciavarino.

Il nuovo elicottero è stato concepito e realizzato con specifici requisiti e peculiari caratteristiche tecnico-costruttive opportunamente elaborate per assolvere in maniera efficace ed efficiente i molteplici compiti inerenti l’esplorazione aeromarittima e al controllo del territorio di competenza delle Regioni del Lazio e dell’Umbria. Il nuovo elicottero andrà ad implementare la componente aerea regionale che, in virtù delle accresciute potenzialità, potrà trarne giovamento sotto il profilo operativo. La consegna del nuovo elicottero è un ulteriore tassello che si aggiunge a quello del potenziamento della flotta aerea nazionale del Corpo, espressione tangibile e concreta, di un accresciuto strumento operativo, sempre più performante e rispondente all’impiego operativo di una moderna Forza di Polizia con accresciute funzioni di “sicurezza del mare”.