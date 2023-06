Presentato il Festival degli artisti di Pino Quartullo: “Due giorni straordinari”

“Nel 2003, durante il mio mandato da vicesindaco e assessore alla cultura, insieme a Pino Quartullo avevamo lanciato il Festival Internazionale degli Artisti di Strada sul Mare. Dopo 20 anni, questo affascinante e meraviglioso progetto torna in città con una nuova edizione. Due giorni, il primo ed il 2 luglio, che vedranno il centro della città animarsi e colorarsi con tutto ciò che è arte: musica, ballo, pittura, giocoleria e tanto altro. Un programma ricco che si svilupperà in special modo tra il porto storico e la Marina, cornici spettacolari per eventi altrettanto grandiosi. Ringrazio l’assessore alla cultura Simona Galizia ed il suo ufficio per aver riportato il progetto in città, il direttore artistico Pino Quartullo che con la sua professionalità arricchisce culturalmente Civitavecchia, la Fondazione Cariciv, l’AdSP, SO.COM.CI, le aziende Ferro & Metalli e Sportiello per aver sostenuto il Festival e tutti coloro che parteciperanno. Vi aspetto il prossimo week end con il Festival degli Artisti di Strada sul Mare!”. Lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco. “Bello tornare a Civitavecchia e farlo in questo contesto – afferma Quartullo durante la presentazione dell’evento – spero che questa manifestazione possa diventare un appuntamento fisso”. “Si preannunciano due giorni fantastici – dice Galizia l’assessore Galizia – lavoriamo per farlo diventare un evento strutturale”.