Presentato alla Cittadella il cartellone estivo “E…state in giardino”

A Civitavecchia torna dopo il successo dello scorso anno “E…state in giardino”. Si tratta della prima parte delle iniziative per l’estate organizzate dal Comune, che si terranno dal 25 giugno al 30 luglio nel giardino della Cittadella della Musica e a piazza Fratti. Saranno 13 gli eventi in programma tutti gratuiti. Si parte il 25 giugno (ore 21.30) con lo spettacolo “Bouillabaisse” della compagnia teatrale Tiaso, poi il giorno dopo spazio ad “Hunting Tower” (ore 19.30) coro ed orchestra di Melbourne che si esibiranno a piazza Fratti. Il 5 luglio alle 21.30 “Stavamo meglio quando stavamo peggio?” con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio, il 7 luglio “ItaloAmericana Quintet”, il 9 ci sarà il tributo al Maestro Ennio Morricone, il 12 il convegno “Raccontare Evolvere”, incontro con gli autori del premio Strega, il 13 il concerto di Max Petronilli in “Cantando Sanremo”, il 14 “Si può fare…la vera storia di Frankenstein Junior”, il 18 “Gershwin Suite”, il 19 “Two for Stevie”, il 25 “Frankie & Canthina Band” e infine il 30 luglio chiusura alle 18 con la “Kermesse di Cantautori locali” e alle 21.30 con il “Concerto Emozioni e Parole”.