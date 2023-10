Presentato al ministero il piano unitario per il carbonexit, la Regione: “Fiduciosi per il piano industriale”

Angelilli: "Regione Lazio pronta a fare la sua parte, fiduciosi in una risposta adeguata di Enel"

Si è svolto questa mattina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto, il tavolo interistituzionale sulla centrale Enel Civitavecchia. Al sottosegretario è stato presentato un documento unitario firmato da tutte le parti sociali (sindacati, associazioni datoriali, il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino), rivolto al Governo e consegnato ieri alla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

“La Regione continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento tra tutti gli attori protagonisti e attiverà i tavoli di propria competenza e la cabina di regia per la Blue Economy presieduta da Francesco Rocca, per completare l’istituzione e l’avvio nel più breve tempo possibile della zona logistica semplificata”, ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. “Verificheremo se ci sono le condizioni per avviare sul territorio un contratto di sviluppo che consentirebbe l’adozione di speciali accordi di programma e progetti di riconversione e riqualificazione. Soprattutto, attendiamo con fiducia la presentazione da parte di Enel del piano industriale, che auspichiamo possa costituire una risposta adeguata alle istanze del territorio”, ha concluso la vicepresidente Angelilli.