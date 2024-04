“Presentati i candidati delle liste che sostengono la mia candidatura”

“Nel seguito delle celebrazioni del 25 Aprile, ieri i candidati delle liste Movimento 5 Stelle, Civitavecchia Popolare e D’Antò Sindaco hanno avuto l’opportunità di incontrare i numerosi cittadini che si sono recati presso la sala Savoy in via Isonzo. L’evento ha dato la possibilità a centinaia di cittadini di incontrare direttamente e in un’unica occasione l’intera squadra che sta contribuendo a rendere questo progetto politico una storia meravigliosa.

Per me è un onore essere circondato da persone così impegnate, i quali, con un’onda di entusiasmo, hanno dato sia a me che ai cittadini che ci hanno onorato della loro presenza, la motivazione necessaria per affrontare nel migliore dei modi la fase più intensa della campagna elettorale che ci attende.

L’evento non è stato solamente una presentazione, ma anche un momento di festa che ha esaltato i valori della comunità. Siamo certi di ripetere un’iniziativa simile, poiché crediamo fermamente nell’importanza di promuovere l’unità e la partecipazione attiva dei cittadini.

Siamo pronti ad accogliere chiunque desideri confrontarsi, segnalare criticità, proporre soluzioni o semplicemente conoscerci meglio. La nostra coalizione è aperta e disponibile ad accettare l’aiuto di chiunque condivida i nostri valori e voglia contribuire al miglioramento della nostra città”. Il candidato sindaco Vincenzo D’Antò.