Presentati gli interventi per l’accesso dei disabili alle piscine comunali

La Regione Lazio ha stanziato un importante finanziamento per rendere le piscine dello Stadio del Nuoto e di via Maratona accessibili alle persone disabili

Un passo significativo verso l’inclusione e l’accessibilità. La Regione Lazio ha stanziato un importante finanziamento per rendere le piscine dello Stadio del Nuoto e di via Maratona accessibili alle persone disabili, attraverso l’installazione di nuove strutture e moderne soluzioni, oltre al miglioramento di quelle già esistenti.

Matteo Iacomelli, consigliere delegato allo sport, ha espresso soddisfazione per questo importante passo avanti: “Sull’impianto di via Maratona il tema della disabilità è sempre stato centrale, nonché il fiore all’occhiello della società stessa. Da oggi anche lo Stadio del Nuoto potrà ampliare l’offerta natatoria rivolta alla città. Nc e Coser stanno portando avanti un ottimo lavoro di progettualità completandosi a vicenda. Uno sforzo riconosciuto anche dalla Federazione Italiana Nuoto che ha difatti scelto lo Stadio del Nuoto per i quarti di finale del campionato nazionale categoria allievi, in programma domenica e lunedì, ed altre importanti manifestazioni che porteranno in città circa 1000 atleti”.

La consigliera Fabiana Attig ha sottolineato l’importanza storica e culturale dello Stadio del Nuoto per Civitavecchia, esprimendo dispiacere per gli attacchi strumentali rivolti alla società che gestisce il PalaGalli. “Grazie all’impegno di Matteo Iacomelli e alla collaborazione sinergica di Nc e Coser – ha aggiunto la Attig – la pallanuoto ed il nuoto civitavecchiese stanno vivendo un rinascimento, riportando la città agli albori di un tempo”.