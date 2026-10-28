Presentati alla Repubblica dei Ragazzi i nuovi arredi delle case di accoglienza

L'intervento è stato reso possibile dalla Fondazione Nel mio mondo. Alla cerimonia ha partecipato l'amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo. Sono state presentate questa mattina, alla Repubblica dei Ragazzi, le case completamente riarredate che accolgono bambini, bambine, ragazzi e ragazze che attraversano situazioni di difficoltà. L’intervento è stato reso possibile dalla Fondazione Nel mio mondo. Alla cerimonia ha partecipato l’Amministrazione comunale.

La Repubblica dei Ragazzi è uno dei presìdi di accoglienza più solidi del territorio. Accoglie minori che vivono condizioni di fragilità familiare, non soltanto di Civitavecchia, e li accompagna nella quotidianità, nella scuola, nella crescita, con una continuità che poche realtà riescono a garantire. È anche sede del centro educativo diurno distrettuale “Non uno di meno”, realizzato dal Comune di Civitavecchia in partnership con gli altri Comuni del distretto.

In questo lavoro è prezioso l’impegno quotidiano di padre Rafael e di padre William, degli educatori e dei tanti volontari che in forme diverse collaborano con la comunità: una presenza che per molti bambini e molti ragazzi ha significato stabilità e fiducia. L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento alla Fondazione Nel mio mondo per aver scelto di investire su questi spazi e a tutti loro per il lavoro che svolgono.

La qualità degli ambienti in cui crescono i bambini e i ragazzi accolti fuori dalla propria famiglia ha un valore educativo diretto, e interventi come quello presentato oggi lo riconoscono. Comune di Civitavecchia.