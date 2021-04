Presentata la terza edizione del festival ‘San Romolo’

Presentata questa mattina la terza edizione di San Romolo.

L’evento ricorda una vecchia tradizione civitavecchiesi in cui le band locali ricreavano cover dei brani del festival della canzone italiana Sanremo. Negli ultimi anni è stato ripreso in chiave solidale.

Il festival, quest’anno voluto fortemente dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Cariciv, si terrà il 7 maggio al teatro Traiano.

“Sarà un festival solidale. I ragazzi di Spazio Eira saranno gli assoluti protagonisti. Oltre a partecipare con una esibizione, le band si sfideranno a colpi di cover di Sanremo in una gara di beneficenza in loro favore. Per partecipare basterà inoltrare la richiesta a

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1yorE73gZVTDBTxxkBx-HxmkcmG50LRNGfxjP6LlBL5W1w/v…