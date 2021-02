Prenotazione vaccini anticovid-19 “over80” anche presso le farmacie “Calamatta” e “Aurelia”

Prosegue l’attività di ampliamento dei servizi delle Farmacie Comunali. La CSP comunica infatti agli utenti “over 80” che è possibile prenotarsi per le vaccinazioni anticovid 19 presso le farmacie comunali “Calamatta” ed “Aurelia”. Per informazioni e prenotazioni contattare la farmacia “Calamatta” in Piazza Calamatta, 19 a Civitavecchia al numero 0766 32739 (aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30) email: farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it oppure la farmacia “Aurelia” in Via Niccolò Paganini, 7 a Civitavecchia (zona Borgata Aurelia) al numero 0766 560176 aperta dal Lunedì al Sabato dalle 08:30 alle 13:00, email: farmacia.borgataaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it .