Riceviamo e pubblichiamo. La Nautilus Civitavecchia prende atto delle dimissioni del signor Vincenzo Pastorelli e lo ringrazia per il contributo offerto nel percorso che ci ha condotto fino alla Serie A1. Proprio in virtù della fiducia e del ruolo garantiti in questi anni, la società respinge qualsiasi accusa di ingratitudine: i risultati ottenuti sono il frutto del lavoro corale di atlete, staff, dirigenti, famiglie e sponsor, e appartengono all’intera comunità del club.

L’approdo nella massima serie ha reso necessaria una fisiologica riorganizzazione interna, fondata sulla collegialità delle scelte e su una chiara suddivisione delle competenze. Ridefinire gli incarichi per adeguarsi alle esigenze di un campionato di vertice risponde esclusivamente a criteri di efficienza sportiva e non rappresenta in alcun modo una mancanza di rispetto verso la persona, bensì l’esigenza di anteporre il progetto comune alle aspettative individuali.

Con la medesima fermezza, cogliamo l’occasione per smentire categoricamente le ricostruzioni infondate e allarmistiche apparse oggi su una testata giornalistica cittadina in merito al nostro vivaio: la Nautilus è regolarmente iscritta ai campionati femminili Allieve e Juniores e vi prenderà regolarmente parte, a conferma della serietà e dell’impegno concreto che il club dedica alla crescita sportiva delle proprie giovani.

Riteniamo che il modo migliore per tutelare l’ambiente sia mantenere uno stile improntato alla discrezione e al rispetto reciproco, evitando di alimentare ulteriori polemiche che non giovano allo sport. Il nostro sguardo e le nostre energie sono ora interamente rivolti al futuro e alla tutela di ciò che per noi rappresenta il valore più importante: le nostre atlete. A loro va il nostro impegno quotidiano affinché possano continuare a crescere, allenarsi e competere in un clima sereno, protetto e concentrato esclusivamente sugli obiettivi sportivi.

La Nautilus Civitavecchia considera così conclusa la vicenda sul piano pubblico e prosegue con determinazione il proprio cammino, dentro e fuori dall’acqua.

Ufficio Stampa Nautilus Civitavecchia