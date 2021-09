Ottimo test in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza e della Coppa Italia di Promozione per il Città di Cerveteri e Tolfa che domenica hanno vinto per 6-0 rispettivamente contro Pianoscarano ed il Monte Mario.

Cerveteri. Fra gli etruschi, in campo senza diversi membri della formazione titolare non al meglio della forma, grande protagonista è stato l’attaccante Morbidelli, autore di ben quattro reti di cui l’ultima molto bella realizzata con un tiro dai 35 metri andato ad infilarsi sotto l’incrocio dei pali. Le altre due reti invece portano la firma della punta Facchini che ha segnato la prima, la terza e procurato il rigore del momentaneo 5-0.

Tolfa. Tutto facile anche per i collinari allenati dal tecnico Fracassa contro la compagine romana. Mattatori dell’amichevole gli autori di una doppietta Urbani e Trincia mentre gli altri due gol sono stati segnati da Pomponi e Mojoli.