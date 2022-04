Post carbone, Giorgetti a Battilocchio: “ Dal Governo attenzione speciale al polo di Civitavecchia”

Il parlamentare ha chiesto, in vista dell’ imminente de-carbonizzazione e della dismissione degli impianti, “un sostegno particolare per il territorio di Civitavecchia che, assieme a Brindisi, ha contribuito in questi decenni all’approvvigionamento energetico nazionale"

Il territorio di Civitavecchia è stato protagonista nel corso del Question Time del mercoledì presso la Camera dei Deputati. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti risposto ad un’interrogazione a prima firma del Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio. Il parlamentare ha chiesto, in vista dell’ imminente de-carbonizzazione e della dismissione degli impianti, “un sostegno particolare per il territorio di Civitavecchia che, assieme a Brindisi, ha contribuito in questi decenni all’approvvigionamento energetico nazionale. Ora si vira in direzione diversa, che condividiamo, con dismissione senza riconversione ma chiediamo al Governo un’attenzione speciale per queste aree che hanno dato davvero tanto nell’interesse nazionale”. Il Ministro Giorgetti , ringraziando Battilocchio per aver posto la questione di Civitavecchia (e Brindisi) al centro della discussione ha indicato espressamente, oltre agli esistenti, due strumenti : “gli IPCEI (importanti progetti di comune interesse europeo) che consentono di agevolare i soggetti interessati allo sviluppo di progetti di rilevanza tecnologica e di innovazione a livello europeo ed i contratti di sviluppo”. Ovviamente, ha proseguito il Ministro, “ogni iniziativa andrà valutata in pieno raccordo con gli operatori interessati, con le amministrazioni competenti e con le realtà locali, al fine di addivenire alla piena valorizzazione del territorio”. “Sono davvero soddisfatto degli impegni presi dal Ministro Giorgetti di fronte all’Aula, un giusto riconoscimento ad un comprensorio che nei decenni ha dato davvero tanto. Nei prossimi giorni proseguiremo, assieme al collega D’Attis di Brindisi, l’azione parlamentare per riconoscere la specificità dei nostri territori” ha dichiarato Battilocchio al termine della discussione.