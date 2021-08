Possibile annullamento del concorsone di Allumiere, i candidati rispondono al Comune. Raffica di richieste di risarcimento in vista

Avranno tempo ancora una settimana abbondante per rispondere alla paradossale lettera inviata dal Comune di Allumiere ad inizio del mese. L’ente collinare attraverso il responsabile del procedimento Emanuela Sgamma, ha inviato una pec per chiedere “proprie argomentazioni a sostegno della maturata posizione soggettiva”, passaggio destinato a coloro i quali hanno fatto il concorso, mentre a Comuni e la Regione, che hanno pescato dalla graduatoria per assumere personale si chiede di argomentare sulla “maturata necessità in organico delle relative figure”. La premessa è che il Comune di Allumiere sta valutando la sussistenza delle condizioni per l’annullamento tout court della procedura. Ma i candidati, attraverso i loro legali di fiducia stanno facendo dei passi concreti per far capire che, in caso di revoca, scatterebbero richieste di risarcimento danni a go go. “I miei assistiti – dichiara l’avvocato Antonino Musolino, che ha la consulenza di alcuni candidati, intervistato da Il Messaggero nell’edizione di oggi – hanno superato un concorso, sono state assunte, ci sono degli interessi legittimi. Se il Comune di Allumiere deciderà di procedere davvero all’annullamento si potrebbe profilare un danno erariale non indifferente. Il concorso è viziato? Sulle procedure e sulle dinamiche si pronuncerà la magistratura. Le responsabilità penali saranno di natura personale”. La strategia del Comune potrebbe anche essere quella di “pesare” tutte le risposte, fare la somme con le sottrazioni, accertando il pericolo concreto di un futuro default dell’ente e trasmettere tutto alla Corte dei Conti per una sorta di “suggerimento”. Un percorso comunque ricco di ostacoli perché la vicenda ha oramai assunto dei connotati giudiziari con le due inchieste in corso da parte delle Procure di Civitavecchia e Roma.